Экономист Коган назвал ошибкой «полный обрыв» большинства программ льготной ипотеки

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган назвал ошибкой «полный обрыв» большинства программ льготной ипотеки в стране. По его словам, все они помогали российской экономике преодолеть «дикий дефицит качественных кадров», написал «Ридус» .

Ранее СМИ сообщали, что депутаты Госдумы разрабатывают четыре новые программы льготной ипотеки, рассчитанные на молодых специалистов и людей, занятых в промышленности и науке.

«Проблема инфляции также очень важная, но проблемы дефицита кадров, особенно качественных, не менее важны», — сказал экономист.

Коган добавил, что предлагаемые Госдумой льготные ипотечные программы потребуют несколько десятков миллиардов рублей.