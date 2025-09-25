Экономист Казанцева сообщила, что резких скачков цен на жилье в России до конца года не предвидится

Рынок недвижимости остается стабильным, и резких скачков цен на жилье до конца 2025 года не предвидится. Об этом «ФедералПресс» сообщила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Высокая ключевая ставка Центробанка сдерживает спрос на ипотеку и инвестиции в недвижимость. Несмотря на снижение спроса, некоторые заемщики все же обращаются за ипотекой, например, для расширения жилплощади. Застройщики приспосабливаются к новым условиям, предлагая индивидуальные скидки и различные ипотечные программы.

Рынок недвижимости — саморегулирующаяся система, которая не слишком зависит от изменения ключевой ставки. Однако возможны шоки, такие как резкое снижение ставки или гиперинфляция, что может спровоцировать рост спроса и цен на недвижимость.

Доцент Государственного университета управления Наталья Казанцева считает, что при грамотной макроэкономической политике подобные сценарии маловероятны. Поэтому резкого увеличения или снижения цен на недвижимость ожидать не стоит.