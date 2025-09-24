Экономист Казанцева предложила использовать душ вместо ванны для экономии на ЖКУ
В свете увеличения стоимости коммунальных услуг жители России ищут способы сэкономить на платежах за ЖКУ. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева поделилась с «ФедералПресс» методами сокращения расходов.
Эксперт рекомендовала гражданам использовать бытовую технику с высоким классом энергосбережения и перейти на приборы классов А и А+. Важно развивать привычку рационального потребления ресурсов.
«В условиях резкого подорожания коммунальных услуг населению придется осваивать азы личной финансовой дисциплины, и ее буквально в себе необходимо воспитывать», — отметила специалист.
По ее словам, в отличие от систем энергоснабжения и газоснабжения, процессы оптимизации в сфере теплоснабжения только набирают обороты. Значительную часть расходов составляют платежи за воду и водоотведение, поэтому следует использовать душ вместо ванны, экономить воду при приготовлении пищи, мытье посуды и уборке.