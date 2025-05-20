Экономист Калугин предсказал снижение стоимости картофеля к осени

Экономист Виталий Калугин спрогнозировал возможное падение цен на картофель к осени 2025 года. По его словам, стоимость может снизиться на 50–60%, но только при условии хорошего урожая и ряда других факторов. Об этом написал сайт Ura.ru .

Калугин отметил, что рост цен на картофель в 2025 году был вызван несколькими ключевыми факторами. Во-первых, увеличился спрос на картофель, который до сих пор является заменителем хлеба для многих людей. Предложение же было существенно ограничено.

«Если погодные условия будут благоприятные для урожая в сентябре, то цены естественным образом пойдут вниз, может быть, процентов на 50–60. Но на тот уровень, с которого они выросли с прошлого года, цены уже не вернутся», — заявил он.

По его словам, свою роль в удорожании картофеля сыграла и инфляция. Даже если цены временно снизятся, они вряд ли вернутся к предыдущему уровню (порядка 30 рублей за килограмм).

Также на ситуацию повлиял дефицит белорусского картофеля, который Россия начала закупать из-за повышения цен на собственном рынке. В связи с рекордным ростом цен в ФАС предложили временно снизить требования к форме картофеля для повышения доступности продукта.