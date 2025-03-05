Экономист Яковлева: самозапрет на кредиты полезен для людей, склонных к импульсивным тратам

С 1 марта в России вступил в силу закон о добровольном отказе от получения кредитов. За первые дни услугу оформили почти два миллиона граждан. Этим инструментом стоит воспользоваться людям, которые подвержены мошенничеству или импульсивным покупкам. Таким советом поделилась кандидат экономических наук, аудитор, налоговый консультант Алена Яковлева в интервью MIR24.TV .

По мнению эксперта, для предпринимателей и тех, кому нужен доступ к кредитам, самозапрет может стать серьезным ограничением. Быстрое снятие запрета невозможно, что может затруднить получение займа в экстренных ситуациях. Кроме того, банки могут настороженно относиться к клиентам, которые ранее устанавливали самозапрет.

Среди явных преимуществ механизма — защита от мошенничества и излишних долгов. Гражданин может запретить банкам выдавать ему кредиты онлайн через портал «Госуслуг» или при посещении офиса МФЦ.