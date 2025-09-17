Экономист Яковлева назвала нарушением отказ от входа в заведение из-за возраста

Кандидат экономических наук Алена Яковлева в беседе с KP.RU подчеркнула, что владельцам заведений важно соблюдать права посетителей. Эксперт отметила, что отказ в доступе из-за возраста, пола или расы считается нарушением.

«Можно не пустить в заведение, если гость нарушает общественный порядок — хулиганит, сквернословит. Или проявляет агрессию, пришел в наркотическом или алкогольном опьянении. Но отказывать во входе по причине пола, возраста, расы — нарушение», — подчеркнула Яковлева.

Эксперт добавила, что за такое нарушение могут оштрафовать: граждане заплатят до 3000 рублей, а бизнес — до 100 тысяч рублей. Однако владельцы имеют право устанавливать свои правила посещения, если они соответствуют законодательству.