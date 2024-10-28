Экономист Иванова: расширение МЦД улучшит транспортную связь Москвы и пригородов и сократит время в пути до 50%

Кандидат экономических наук, заместитель директора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова в беседе с изданием «Мир 24» рассказала о преимуществах расширения МЦД для экономики и россиян.

Речь идет о запуске новых составов между конечными станциями МЦД и региональными столицами, которые приближены к Москве. Проект затронет четыре линии центральных диаметров, а также Ярославское и Павелецкое направления железной дороги.

По словам собеседницы, расширение МЦД в первую очередь улучшит транспортную связь между Москвой и регионами и сократит время в пути до 50%. Новый проект позволит снизить загруженность на дорогах и существенно уменьшить заторы.

Иванова также отметила, что соединение пригородов с городом поможет стимулировать местный бизнес делать больше инвестиций и создавать новые рабочие места.