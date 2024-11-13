Замдиректора института экономики и финансов Государственного университета управления Валерия Иванова назвала лучшее время для покупки новогодней елки. Об этом сообщило РИАМО.
Эксперт посоветовала приобретать праздничное дерево 30 и 31 декабря. Обычно именно в эти дни наблюдается снижение цен, пояснила экономист. Украшения для елки и дома лучше заказывать на маркетплейсах, когда там появятся акции и скидки.
Иванова также указала на подорожание главного новогоднего символа. Живые ели выросли в цене на 20-50%, искусственные — на 20%, добавила «Национальная служба новостей». Основным поставщиком последних является Китай.
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