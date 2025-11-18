Экономист Храпылина высказалась против дробления отпуска на части

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Любовь Храпылина в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась мнением о важности полноценного отпуска.

Эксперт подчеркнула, что отдых необходим не только для восстановления сил, но и для проведения времени с близкими.

Храпылина выразила негативное отношение к делению отпуска на несколько частей, отметив, что учеными обоснованно определено время отпуска для различных профессий.

«Именно этот период является периодом реального восстановления для работоспособности, эмоциональной окраски и мотивации на труд», — отметила профессор.

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили законопроект, согласно которому выходные дни не будут включаться в число календарных дней основного или дополнительного оплачиваемого отпуска.