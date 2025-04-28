Экономист Холод: цены на майские праздники повышаются из-за высокого спроса

Экономист Леонид Холод в беседе с радио Sputnik подсчитал, сколько стоит накрыть стол на майские праздники. Из среднего расчета на одного человека нужно заложить порядка 1000 рублей.

Эксперт отметил, что цены повышаются из-за высокого спроса. В первую очередь это связано с окончанием Великого поста, после которого православные смогут включить мясо в свой рацион.

«Майские праздники — это второй потребительский пик после Нового года», — считает Леонид Холод.

По его мнению, повышение может быть не из-за дисбаланса спроса и предложения, а из-за конъюнктурного всплеска, поэтому цены могут вырасти на 5–10%.

Свинина стоит от 350–400 рублей за килограмм в демократичных магазинах. Для шашлыка также нужно добавить лук, приправы и воду — это еще примерно 100 рублей, сказал экономист. Овощи для закуски обязательны. Сейчас помидоры недешевые: самая демократичная цена — около 200 рублей. Если покупать заграничный товар, то в чеке можно увидеть стоимость в 600–700 рублей за килограмм. Салат на одного человека выйдет около 150 рублей. Итого без колбасы с сыром и алкоголя стол на майские праздники с расчетом на одного человека будет в пределах 800 рублей.