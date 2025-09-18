Экономист Холод спрогнозировал повышение цен на куриные яйца в России

Доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод сообщил Общественной Службе Новостей , что в России ожидается повышение цен на куриные яйца. Он объяснил это тем, что сейчас на рынке сложилась ситуация профицита, и некоторые неконкурентоспособные производители вынуждены продавать свою продукцию по ликвидационным ценам ниже себестоимости.

По словам экономиста, корни сегодняшней ситуации с дешевыми яйцами лежат в событиях осени — ранней зимы 2023 года, когда из-за несущественного дефицита начался ценовой ажиотаж. Благодаря действиям правительства и расследованиям со стороны прокуратуры яичную панику удалось приостановить. Однако это привело к стимулированию притока инвестиций и наращивания производства, в результате чего сейчас наблюдается профицит.

Экономист отметил, что в России яиц потребляют больше, чем во многих других странах мира, но съесть все произведенное птицефабриками россияне не могут. В результате неконкурентоспособные производители оказываются за гранью рентабельности.

Чтобы предотвратить ликвидацию птицефабрик и последующее подорожание яиц, экономист предложил следующие меры: нарастить объем экспорта; рассмотреть возможность реструктуризации кредитов для птицефабрик; повысить объемы промышленной переработки яиц.