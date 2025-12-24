Экономист Холод призвал проверять срок годности и упаковку продуктов
Доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что вместо поиска товаров на задних полках стоит внимательно изучать упаковку и срок годности продуктов.
По мнению эксперта, многие покупатели из недоверия к продавцам предпочитают выбирать товары, спрятанные поглубже на полках. Зачастую магазины выставляют на первые ряды продукцию с более коротким сроком годности, стремясь ее продать.
«Это рационально можно объяснить», — отметил специалист.
Однако он призвал «доверять глазам» и проверять срок годности товара, а также состояние упаковки.