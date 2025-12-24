Экономист Холод призвал проверять срок годности и упаковку продуктов

Доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в эфире радиостанции « Говорит Москва » отметил, что вместо поиска товаров на задних полках стоит внимательно изучать упаковку и срок годности продуктов.

По мнению эксперта, многие покупатели из недоверия к продавцам предпочитают выбирать товары, спрятанные поглубже на полках. Зачастую магазины выставляют на первые ряды продукцию с более коротким сроком годности, стремясь ее продать.

«Это рационально можно объяснить», — отметил специалист.

Однако он призвал «доверять глазам» и проверять срок годности товара, а также состояние упаковки.