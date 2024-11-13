Экономист Холод посоветовал не создавать ажиотажный спрос на молоко, чтобы избежать скачка цен

При первых подозрениях на повышение цен не нужно бежать в магазин и скупать какой-либо продукт в огромном количестве. Подобный ажиотажный спрос, например, на молочную продукцию лишь усугубляет ситуацию с грубыми скачками цен, заявил экономист Леонид Холод в эфире радио Sputnik .

По его мнению, для решения проблемы с ценообразованием должна быть налажена деятельность антимонопольных органов, а также работа экспортного и импортного клапанов.

Так, производители молока сами заинтересованы в том, чтобы на российском рынке была некая определенность, но зачастую рост цен вызывают объективные обстоятельства, резюмировал Холод.