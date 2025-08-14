Экономист Холод назвал импорт мяса из других стран одной из причин его подорожания

Доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод в интервью радио Sputnik объяснил, почему растет стоимость мяса. Он отметил, что цены на баранину и говядину увеличиваются ежемесячно из-за дисбаланса спроса и предложения.

«Мясо мало в стране производится, и, соответственно, его меньше, чем хотелось бы купить. У говядины так: покупают меньше, производят меньше, одно за другое цепляется, и поэтому так быстро растет цена», — пояснил Холод.

Он добавил, что ценовая инфляция на говядину сдерживается потребительским спросом. При росте инфляции возможно подорожание мяса на 10–15%. В обратном случае рост цен замедлится, отметил эксперт.

Экономист также подчеркнул, что Россия импортирует мясо из других стран, что является еще одной причиной его подорожания.