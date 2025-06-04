Экономист Хазин предупредил о невозможности развития местного производства на фоне текущей ставки ЦБ

Экономист Михаил Хазин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что текущая ключевая ставка Центробанка делает невозможным развитие местного производства.

По его словам, для запуска новых предприятий требуются значительные инвестиции и кредитные ресурсы, которые при нынешних условиях недоступны.

«Вы можете предоставить средства какой-либо компании для начала деятельности, но далее ей потребуется кредитование на оборотные средства. Однако при такой ставке никто не возьмет кредит, а если и возьмет, то деньги будут потеряны», — заявил специалист.

Высокая ставка влияет не только на собственное производство, но и на параллельный импорт, добавил он.