Экономист Гукасова назвала февраль не самым выгодным месяцем для отпуска

Руководитель Федеральной программы повышения финансовой грамотности Российской научной хозяйственной школы (РАНХиГС) Нина Гукасова рекомендовала россиянам воздержаться от планирования отпуска в феврале 2025 года. Об этом написало РИА «Новости».
Эксперт считает, что брать отпуск в феврале непрактично из-за малого количества рабочих дней в этом месяце.
Гукасова отметила, что отпуск в феврале выгоден только в годы с длинным рабочим периодом, когда в месяце 29 дней. Она подчеркнула, что при планировании отпуска нужно учитывать не только зарплату, но и другие факторы, влияющие на размеры выплат, сообщил сайт kp.ru.
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