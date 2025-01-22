Экономист Гукасова назвала февраль не самым выгодным месяцем для отпуска

Руководитель Федеральной программы повышения финансовой грамотности Российской научной хозяйственной школы (РАНХиГС) Нина Гукасова рекомендовала россиянам воздержаться от планирования отпуска в феврале 2025 года. Об этом написало РИА «Новости» .

Эксперт считает, что брать отпуск в феврале непрактично из-за малого количества рабочих дней в этом месяце.

Гукасова отметила, что отпуск в феврале выгоден только в годы с длинным рабочим периодом, когда в месяце 29 дней. Она подчеркнула, что при планировании отпуска нужно учитывать не только зарплату, но и другие факторы, влияющие на размеры выплат, сообщил сайт kp.ru.