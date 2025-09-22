Экономист Глухова посоветовала при встрече с коллекторами запрашивать документы о переходе долга
Визит коллекторов может вызвать стресс, но знание правил поведения поможет избежать конфликта. Экономист, основатель компании «Кредитор» Эльвира Глухова в разговоре с «Известиями» поделилась советами, которые помогут защитить права и сделать процесс выплаты долга психологически проще.
«Первым делом спокойно уточните ФИО сотрудника, организацию, правовое основание визита. Попросите удостоверение и документы о переходе долга. Запишите или сфотографируйте полученную информацию», — рекомендовала Глухова.
Экономист подчеркнула необходимость сохранять спокойствие и не действовать на эмоциях. Коллекторы обязаны быть в реестре ФССП с 2017 года, иначе их действия незаконны. При угрозах и давлении следует вызывать полицию.
Эксперт также посоветовала фиксировать любые нарушения, такие как попытки проникновения в квартиру без согласия или общение вне установленного времени.
«Не повышайте тон, спокойно уточните размер долга, систему начислений и пени. Запросите документы о переходе права требования и расчет задолженности», — сказала Глухова.
Специалист отметила, что важно проявлять инициативу и предлагать пути решения, такие как рассрочка или частичные платежи. В случае нарушений со стороны коллекторов следует собирать доказательства и обращаться в полицию, ФССП и Роспотребнадзор.