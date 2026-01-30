Экономист Глухова объяснила причину отказа банка в выдаче денег с вклада

В условиях усиления борьбы с телефонными мошенниками клиенты банков все чаще сталкиваются с трудностями при снятии своих средств. Проблемы возникают как при отправке денег через Систему быстрых платежей, так и при попытке снять крупную сумму в банкомате или в отделении банка. Экономист Эльвира Глухова в беседе с KP.RU объяснила, что такие меры стали результатом методических рекомендаций ЦБ по усилению антифрод-работы.

Банки усилили контроль за подозрительными операциями, особенно после нормативных изменений. С сентября прошлого года они должны больше контролировать операции с наличными в банкоматах, а с 1 января 2026 года в два раза выросло количество признаков подозрительных операций при движении средств.

Глухова подчеркнула, что банк обязан вернуть средства вкладчику, но для выдачи крупных сумм наличными в кассе может просто не оказаться средств, поэтому лучше заранее позвонить в офис и заказать нужную сумму.

Если операция приостановлена из-за подозрения, что вы действуете под влиянием мошенников, то доступ к деньгам банк вернет после проверки (на это дается до 48 часов) и получения от вас подтверждения, что вы действуете самостоятельно. В случае же подозрения в нарушении 115-ФЗ блокировка может длиться месяцами.