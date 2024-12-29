Экономист Галимин посоветовал заранее рассчитать отпускные, учитывая стоимость рабочих дней

Многие уже планируют свои отпуска на будущий год. Экономист Георгий Галимин рассказал «ФедералПресс» , когда уходить в отпуск невыгодно с точки зрения финансов.

«Наименьшее число рабочих дней в январе, мае, июне и ноябре. Эти месяцы самые невыгодные для отпуска», — объяснил эксперт.

Наиболее выгодно брать отпуск перед новогодними праздниками в 2025 году. Чтобы получить максимальную выгоду, стоит заранее рассчитать отпускные, учитывая стоимость рабочих дней. В те месяцы, где меньше рабочих дней, их стоимость выше. Поэтому лучше отработать эти дни. А вот отпуск лучше брать в период, когда стоимость рабочего дня ниже.

Согласно закону, минимальная продолжительность ежегодного отпуска составляет две недели. Отпускные рассчитываются на основе стоимости календарного дня.