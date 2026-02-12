Экономист Галий указала на недостатки законопроекта по жилью для банкротов
Госдума готовится принять во втором чтении законопроект, позволяющий гражданину-банкроту сохранить часть средств от продажи единственного жилья, в том числе ипотечного. В беседе с «ФедералПресс» идею прокомментировала кандидат экономических наук Елена Галий.
По ее словам, позитивные стороны законопроекта включают социальную защиту граждан, стимулирование ответственного поведения, снижение социальной напряженности и возможность восстановления после банкротства.
Однако возможны и негативные последствия: ущемление интересов других кредиторов, риск злоупотребления, сложность реализации предложенного механизма, потенциальное снижение привлекательности ипотечного кредитования и риск неэффективного использования средств банкротом.