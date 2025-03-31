Экономист Фальченко: возвращение брендов вряд ли приведет к резкому снижению цен

Кандидат экономических наук Оксана Фальченко поделилась мнением относительно возможного возвращения иностранных брендов на российский рынок. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Хотя новость имеет важное значение для рынка, отметила эксперт, существуют определенные факторы, вызывающие осторожность.

«Во-первых, вряд ли это приведет к резкому снижению цен. Дело в том, что логистические цепочки уже давно нарушены, и даже если компании вернутся, издержки на восстановление бизнеса могут оказаться достаточно высокими», — отметила специалист.

Кроме того, Фальченко подчеркнула сложность вопроса конкуренции между российскими производителями и иностранными компаниями. Отечественные организации за последние годы инвестировали определенные ресурсы в развитие производства и завоевали значительную долю рынка. Однако с крупными международными корпорациями соревноваться сложно.