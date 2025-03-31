Экономист Фальченко: возвращение брендов вряд ли приведет к резкому снижению цен
Кандидат экономических наук Оксана Фальченко поделилась мнением относительно возможного возвращения иностранных брендов на российский рынок. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Хотя новость имеет важное значение для рынка, отметила эксперт, существуют определенные факторы, вызывающие осторожность.
«Во-первых, вряд ли это приведет к резкому снижению цен. Дело в том, что логистические цепочки уже давно нарушены, и даже если компании вернутся, издержки на восстановление бизнеса могут оказаться достаточно высокими», — отметила специалист.
Кроме того, Фальченко подчеркнула сложность вопроса конкуренции между российскими производителями и иностранными компаниями. Отечественные организации за последние годы инвестировали определенные ресурсы в развитие производства и завоевали значительную долю рынка. Однако с крупными международными корпорациями соревноваться сложно.