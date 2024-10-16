Экономист Дудчак заявил, что России удалось наладить собственное производство мяса и птицы

Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с «Ридусом» рассказал, что России удалось решить вопрос с импортозамещением мяса и птицы. По его словам, стране остается решить определенные задачи по крупному рогатому скоту.

Ранее представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова сообщила, что в России практически завершено импортозамещение пищевых продуктов.

Как заметил Дудчак, сейчас страна экспортирует зерновые в серьезных объемах, и экспорт сельхозпродукции уже превышает экспорт вооружений по выручке. По-прежнему существуют проблемы в семенном фонде, особенно это касается свеклы, однако и ее власти пытаются решить, добавил собеседник.