Экономист Дудчак заявил, что России удалось наладить собственное производство мяса и птицы

Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с «Ридусом» рассказал, что России удалось решить вопрос с импортозамещением мяса и птицы. По его словам, стране остается решить определенные задачи по крупному рогатому скоту.
Ранее представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова сообщила, что в России практически завершено импортозамещение пищевых продуктов.
Как заметил Дудчак, сейчас страна экспортирует зерновые в серьезных объемах, и экспорт сельхозпродукции уже превышает экспорт вооружений по выручке. По-прежнему существуют проблемы в семенном фонде, особенно это касается свеклы, однако и ее власти пытаются решить, добавил собеседник.
Житель Херсонской области получил срок за участие в террористической организации
Достал нож исподтишка. Пострадавший боец СВО — о нападении на него в Волоколамске
Консультации по подготовке к сдаче ЕГЭ пройдут онлайн в Лобне
Двоих россиян оштрафовали на Шри-Ланке на 370 тысяч долларов за сбор образцов фауны
Школьница из Долгопрудного победила на олимпиаде по математике в Майкопе
Спортивные сборы прошли для воспитанников патриотических клубов на аэродроме в Чехове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте