Экономист Донец предсказала постепенное сокращение доли вкладов россиян в 2026 году

Главный экономист инвестиционной компании «Т-Инвестиции» Софья Донец рассказала URA.RU , что массового вывода средств россиянами с банковских счетов в 2026-м не ожидается, но тенденция сокращения доли депозитов сохранится.

Согласно прогнозу, динамика ставок по вкладам будет зависеть от решений Центробанка. Даже при повышении годовой инфляции до 5–6% ставки позволят получать небольшую премию. Экономист пояснила, что банковским учреждениям потребуется примерно месяц на адаптацию продуктовой линейки после изменений базовой ставки.

Экономический спад и ожидаемая стабилизация инфляционных показателей дадут банкам пространство для маневра в снижении процентов по вкладам. Полностью исключен резкий скачок доходов по депозитам, утверждают специалисты.

«Тренд на уменьшение объема денежных средств на вкладах продолжит развиваться умеренно», — заключила Донец.