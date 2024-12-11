Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова рассказала о ситуации с ценами на три вида круп, входящих в список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
По словам экономиста, с начала 2024 году стоимость риса выросла на 5,67%. Пшено подорожало на 3,71%. А вот гречка, напротив, подешевела. Ее цена опустилась на 6,83%.
Специалист отметила, что гречка — одна из наиболее популярных круп в России. Ее внутреннее потребление составляет 350-400 тысяч тонн в год. Однако производство продукта существенно превышает спрос.
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