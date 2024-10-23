Экономист Долгова: смешение товаров со скидками и без характерно для «черной пятницы»

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала об уловках, которые используются магазинами во время «черной пятницы».
По словам эксперта, перед днем массовых скидок продавцы могут повысить стоимость, а впоследствии выставить обычные и даже более высокие ценники. Кроме того, в распродажу есть вероятность купить продукт с истекающим сроком годности.
Еще один трюк — смешение товаров с дисконтом и без, которое создает неразбериху, отметила экономист. Она пояснила, что клиент узнает реальную цену только во время оплаты.
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