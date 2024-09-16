Экономист Белянчикова: снизить платеж по ипотеке можно за счет скидки от продавца

Кандидат экономических наук Татьяна Белянчикова в беседе с «ФедералПресс» рассказала, в каком случае можно снизить платежи по ипотеке. По словам эксперта, сперва можно попытаться добиться скидки от продавца за быстрый выход на сделку.

Кроме того, можно прибегнуть к покупке процентной ставки. Банки предлагают часть платежей по ипотеке выплатить сразу, чтобы в дальнейшем ставка стала ниже. Также возможно снизить ставку за счет залога, в качестве которого выступает уже имеющиеся жилье.

Не стоит забывать, что первоначальный взнос уменьшает ставку по ипотеке, добавила Белянчикова.