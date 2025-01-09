Экономист Белянчикова: пережить кризис поможет финансовая подушка размером от трех зарплат

Оптимальный размер финансовой подушки в период кризиса — от трех месячных зарплат, а лучше — от шести до двенадцати. Об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам специалиста, желательно, чтобы финансовая подушка состояла из трех частей: наличных на экстренный случай, средств во вкладах и на накопительных счетах, средств в так называемой «тихой гавани» — альтернативных инвестициях. Например, в золото или валюту.

Однако необходимо учитывать, что средства на «металлических» счетах не только растут, но и падают даже в кризисный период, при этом цена покупки и продажи золота в банках сильно различаются. В экстренном случае вас ждут потери на спрэде, добавила экономист.