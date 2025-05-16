Экономист и финансист Михаил Беляев в беседе с «Ридусом» изложил свою точку зрения на сообщения западной прессы о планируемом введении штрафных пошлин или полном запрете импорта товаров из России в странах Европейского союза.

Беляев счел опасения преувеличенными, утверждая, что отрицательные эффекты таких мер окажутся минимальны, сопоставимы с влиянием прошлых неэффективных санкционных пакетов. Экономист подчеркнул, что российская экономика пережила падение торговли с западноевропейскими партнерами, одновременно перестроившись на сотрудничество с восточными странами и освоив новые торговые маршруты. Кроме того, важно обратить внимание на внутренние ресурсы и расширение внутреннего потребления продукции, произведенной в России.

Экономист также отметил потенциал российского рынка, указав на большие неиспользуемые возможности для расширения товарообмена внутри страны. Переход на внутреннее потребление представляется рациональным шагом, обеспечивающим стабильность экономики и независимость от внешних рынков сбыта. Внешняя торговля не должна становиться единственной целью, настаивает Беляев, подчеркивая приоритет стратегий устойчивого развития внутреннего рынка.