Экономист Беляев заявил, что работающие пенсионеры без индексаций потеряли около 4 трлн рублей

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «ФедералПресс» поделился мнением о потерях работающих пенсионеров из-за отсутствия индексации, отмененной в 2016 году, и также о том, каким должно было быть оптимальное увеличение выплат.

По его словам, индексация пенсий для работающих пенсионеров не проводилась с 2016 года. Кроме того, обычно она не превышала 4%, в то время как реальное значение должно было составлять 7,3%. В стране насчитывается около восьми миллионов работающих пенсионеров. Если взять среднюю пенсию в 20 тысяч рублей и индексировать ее всего на 4%, то с 2016 года общая недоплата составила бы примерно четыре триллиона рублей, отметил эксперт.

Согласно законодательству, пенсии должны повышаться на уровень официальной инфляции, которая определяется по более чем 300 товарам. Однако не все они увеличиваются в цене с одинаковой скоростью, особенно те, что являются ежедневной необходимостью для пенсионеров, такие как гречка и масло. Эти продукты подорожали значительно быстрее, чем средняя официальная инфляция. Особенно в летний период, когда она колебалась в пределах 8–9%. В реальности, для того чтобы учесть продовольственную инфляцию, пенсии необходимо было бы повысить на 10%.