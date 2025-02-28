Экономист Беляев высказал сомнения по поводу снижения ключевой ставки ЦБ

Экономист Михаил Беляев в беседе с изданием «Инфо 24» высказал мнение, что прогноз председателя ВТБ Андрея Костина о снижении ключевой ставки до 19% может служить лишь для успокоения общественного мнения.
«Центробанк ориентируется целиком и полностью на темпы инфляции, и в известной мере заявление Костина вступает в противоречие с тем, что заявляет Эльвира Набиуллина», — сказал эксперт.
По его словам, основным доводом в пользу уменьшения ставки должна быть ее роль в торможении экономического роста страны. Беляев подчеркнул, что на текущем уровне ставка препятствует полноценному развитию экономики, и именно этот аргумент должен лежать в основе принятия решения о ее изменении.
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