Финансовый аналитик, экономист Михаил Беляев в беседе с «Ридусом» прокомментировал слова британского эксперта Александра Меркуриса о том, что санкции Евросоюза и США бесполезны для России.

Собеседник издания также считает, что России удалось обойти санкции, введенные странами Запада после февраля 2022 года. Беляев заявил, что Запад «не учел высокотехнологичность российских энергосырьевых предприятий».

«Они не обратили внимание на один простой фактор, что современные добывающие предприятия используют передовую технику и самые современные технологии», — сказал он.

После лишения России ряда западных рынков стране все же удалось переключиться на другие. Экономист уверен, что российский энергетический косяк неуязвимым.