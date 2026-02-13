Экономист Беляев спрогнозировал рост цен на ряд металлов

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с радио Sputnik заявил, что в ближайшее время ожидается повышение цен на все металлы, особенно на те, которые используются в электронике.

Он отметил, что потребление электроники и гаджетов увеличивается с каждым днем, развивается искусственный интеллект и ЭВМ, а также металлы активно применяются в военно-промышленном комплексе.

«Менее редкоземельные, но тоже достаточно востребованные металлы, как кобальт, литий, неодим, германий, селен будут расти, конечно, стремительно в цене. Тем более, учитывая, что их разрабатывается не так много сейчас, потому что они просто не были востребованы. Без мизерного добавления группы редкоземельных металлов определенные изделия просто невозможно изготовить», — пояснил экономист.

Экономист Максим Чирков также согласился с этим утверждением и добавил, что медь имеет хорошие тенденции к росту, однако призвал не торопиться с инвестициями.