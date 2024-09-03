Экономист Беляев призвал россиян оформлять кредитные карты только при острой необходимости

Финансовый аналитик и экономист Михаил Беляев в беседе с «Москвой 24» призвал россиян оформлять кредитные карты только по острой необходимости. По словам специалиста, их наличие может подтолкнуть обладателя к ненужным покупкам.

«Конечно, будет соблазн потратить деньги, особенно у тех, кто не может эффективно контролировать себя и собственные расходы», — сказал эксперт.

Тем, кто все же желает оформить карту, прежде следует тщательно изучить условия договора и обратить внимание на штрафные санкции.

Ранее «Известия» писали, что в июле объем долгов россиян по кредитным картам вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.