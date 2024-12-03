Экономист Беляев предупредил, что при резком росте доллара и евро в России могут вырасти цены на шубы

Если курс доллара и евро продолжит стремительно расти, то это отразится, в том числе, и на ценах на шубы. Об этом в беседе с Life предупредил экономист Михаил Беляев.

По его словам, цены будут расти на все импортные товары вместе с увеличением курса зарубежных валют. В частности, стоит рассчитывать на то, что шубы прибавят в стоимости не меньше 10%.

«Скорее даже низкобюджетные шубы подорожают. Дешевые шубы подорожают на 15%, а более верхнего ценового на 10%», — отметил экономист.

Он добавил, что в области эксклюзивных и люксовых изделий прогнозы делать сложно. Так ценообразование складывается по своим законам, которые в меньшей степени зависят от курса.