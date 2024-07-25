Экономист Белев назвал мотивом начала девяностых попытки разрешения конфликта в Wildberries

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил Адаму Делимханову разобраться в конфликте между супругами Бакальчук, основателями маркетплейса Wildberries. Владислав Бакальчук заявляет о рейдерстве в отношении компании, в то время как его жена, Татьяна Бакальчук, утверждает, что никакого захвата не происходило. Экономист Михаил Беляев поделился с «ФедералПресс» своими мыслями о попытке решить спор вне судебной системы.

По его словам, поскольку основательница Wildberries отрицает любые попытки насильственного вмешательства, то нет оснований полагать, что она подвергается давлению со стороны третьих лиц.

«Я думаю, это просто бизнес-история. Они решили объединить свои усилия для того, чтобы быть более эффективными на рынке», — отметил Беляев.

По его мнению, Татьяна Бакальчук говорит правду — конфликтующая сторона предпочла обратиться не в суд или правоохранительные органы, а к третьей стороне, пусть и уважаемой, но не имеющей отношения к делу.

Это напоминает практики 90-х, когда конфликты разрешались вне правового поля. Эксперт подчеркнул, если бы у оппонентов были действительно серьезные юридические аргументы, они не стали бы обращаться к этой сторонней инстанции.