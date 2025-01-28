Экономист Бархота: ограничение на пополнение онлайн-карт защитит от аферистов

Доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов в разговоре с «Москвой 24 » поддержал предложение российских банков ограничить пополнение виртуальных карт, выпущенных менее двух дней назад.

По мнению специалиста, эта мера станет дополнительной защитой от мошенничества, где жертвы переводят деньги на виртуальные карты злоумышленников.

Изначально созданные для безопасного интернет-шопинга, виртуальные карты смогут получить дополнительный контроль, что снизит риски утечки данных. Для срочных покупок клиенты финансовых организаций смогут воспользоваться физическими картами, отметил экономист Бархота.