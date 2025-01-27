Экономист Бархота назвал ремонт популярным видом деятельности у самозанятых

Эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал наиболее распространенные направления деятельности среди самозанятых.

К них эксперт отнес репетиторство, ремонт, услуги по уходу за собой и консультации по таро. Специалист подчеркнул, что деловая активность самозанятых положительно воздействует на экономику.

«Самозанятые — это апогей мелкобуржуазного производства. Ничего плохого в этом нет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект, позволяющий самозанятым использовать коммерческие обозначения для индивидуализации своих услуг.