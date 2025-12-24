Экономист Балынин напомнил о праве на выплату больничного после увольнения

Действующее законодательство предусматривает право граждан на получение пособия по временной нетрудоспособности не только во время работы, но и в течение 30 календарных дней после увольнения. Об этом напомнил кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с « ФедералПресс ».

Он пояснил, что выплату больничного получают в рамках обязательного социального страхования.

«Расчет дневного размера пособия будет проводиться путем умножения среднедневного заработка за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, на 60%», — отметил эксперт.

Экономист привел пример расчета пособия для гражданина, который заболел или получил травму в течение 30 дней после увольнения. Предположим, человек получал 77 тысяч рублей в месяц в 2023 году и 86 тысяч рублей в месяц в 2024 году. Увольнение произошло 17 декабря 2025 года, а болезнь наступила 23 декабря 2025 года. В этом случае экс-сотрудник имеет право на пособие по временной нетрудоспособности. Первые три дня оплачивает бывший работодатель, а остальные — Социальный фонд России.