Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, в каком месяце 2025 года не стоит брать отпуск. Его слова опубликовала « Газета.ru ».

Эксперт назвал наименее выгодными январь, май, июнь и ноябрь.

«Выгодные дни отпуска — это те дни, которые приходятся на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Соответственно, это июль и октябрь», — отметил экономист.

Балынин пояснил, что при расчете отпускных учитываются календарные дни. В месяцы с наименьшим числом рабочих дней выгоднее отработать, так как стоимость одной смены выше, добавила «Национальная служба новостей».