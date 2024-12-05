Экономист Балынин: май и июнь — наименее выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, в каком месяце 2025 года не стоит брать отпуск. Его слова опубликовала «Газета.ru».
Эксперт назвал наименее выгодными январь, май, июнь и ноябрь.
«Выгодные дни отпуска — это те дни, которые приходятся на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Соответственно, это июль и октябрь», — отметил экономист.
Балынин пояснил, что при расчете отпускных учитываются календарные дни. В месяцы с наименьшим числом рабочих дней выгоднее отработать, так как стоимость одной смены выше, добавила «Национальная служба новостей».