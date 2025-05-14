Экономист Бадалов предсказал регионализацию экономики в ближайшем будущем

В будущем мировая экономика будет развиваться за счет укрепления отношений между двумя-тремя государствами, а не через глобальное сотрудничество. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.

По его мнению, фрагментация экономики — это новый этап глобализации, который будет направлен на развитие регионального бизнеса и международной торговли. Экономические отношения станут менее глобальными, чем в последние 40–50 лет, когда доминировали транснациональные корпорации. Они контролировали разные рынки.

Ранее Михаил Хазин говорил, что во второй половине 2025 года не стоит ожидать «мощного» экономического роста. Европейский союз и США стремились повысить финансовую активность.