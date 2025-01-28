Экономист Анисимова: запрет вейпов может привести к проблемам в бизнесе

Законопроект о запрете оборота вейпов в России затрагивает не только вопросы здоровья нации, но и экономические аспекты для целого сектора рынка. Об этом рассказала экономист, директор сервиса «КупецCRM» Анна Анисимова в беседе с RT .

«Как показывает практика, полные запреты зачастую создают условия для развития нелегального оборота, который контролировать гораздо сложнее», — отметила специалист.

Анисимова также выразила беспокойство касательно экономических последствий законопроекта. Принятие инициативы о запрете вейпов может привести к массовым банкротствам малого и среднего бизнеса, который специализируется на продаже такой продукции.

По мнению экономиста, вместо полного запрета целесообразнее было бы ужесточить регулирование: ввести строгую сертификацию продукции, усилить контроль за продажей несовершеннолетним и повысить акцизы. Такой подход позволил бы снизить вредное воздействие на здоровье, а также сохранить легальный рынок и рабочие места, заключила эксперт.