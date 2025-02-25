Экономист Анисимова: западные бренды после возвращения могут встретиться с трудностями

Западные компании, решившие возобновить деятельность на российском рынке после прекращения работы в 2022 году, вероятно, встретятся с рядом трудностей. Им потребуется провести глубокий анализ ситуации и адаптировать свои прежние стратегии ведения бизнеса. Такое мнение выразила экономист и руководитель сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова в беседе с Life.
Она отметила, что некоторые компании при выходе из страны заключали сделки, предусматривавшие возможность обратного выкупа активов.
«Однако условия этих соглашений теперь оказываются недостаточно продуманными с учетом нового законодательства и изменившейся геополитической обстановки», — добавила экономист.
Анисимова также указала на рост арендной платы за помещения и трудности с завоеванием доверия у аудитории.
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