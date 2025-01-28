Нередко компании навязывают россиянам ненужные платные услуги. Такие ситуации встречаются в абсолютно разных сферах. Об этом рассказала экономист Анна Анисимова в беседе с Life .

По ее словам, официально многие хитрости продавцов запрещены. Однако находятся те, кто ловит клиента на невнимательности или незнании прав.

«Помните: ваше согласие — единственное основание для оказания услуги, а любые попытки обойти это правило являются поводом для обращения в Роспотребнадзор или суд», — заявила эксперт.

Анисимова также отметила, что ситуация начинает меняться к лучшему благодаря новым законодательным инициативам. Государственная дума рассматривает законопроект, который запретит автоматическое подключение дополнительных услуг без четкого согласия.