Экономист Анисимова: поиском первой работы ребенку лучше заниматься с родителями
Современным школьникам доступно множество способов заработка первых денег. Так, ученик может помогать семье, заниматься фотографией, работать удаленно, выполняя задания на написание текстов или администрирование. Об этом рассказала экономист Анна Анисимова в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, чтобы избежать встречи с мошенниками, родителям стоит участвовать в поиске первой работы для ребенка, посещая нанимателя лично или используя проверенные сайты с вакансиями.
«Прежде всего, родители должны удостовериться в надежности организации, предлагающей вакансию, оценить условия, размер оплаты труда и возможности ребенка, например его состояние здоровья и наличие свободного времени», — пояснила эксперт.
Она также посоветовала школьникам не скрывать свой выбор от родственников. Самостоятельный поиск без ведома взрослых может обернуться разными проблемами: неоплатой, штрафами и прочими неприятностями.