Экономист Алексеев отметил, что посудомоечная машина помогает экономить воду и деньги

Посудомоечные машины более эффективно используют воду по сравнению с ручным мытьем посуды. По данным Еврокомиссии, при ручной мойке расходуется около 20 литров воды, в то время как современная посудомоечная машина тратит примерно девять литров за один цикл. Об этом рассказал экономист Дмитрий Алексеев в интервью Life.ru .

Британские исследования показали, что на 14 комплектов посуды ручная мойка требует около 63 литров воды, тогда как посудомоечная машина в стандартном режиме расходует 12,96 литра, а в экономичном — 9,74 литра. Роскачество также подтверждает, что посудомоечная машина может сократить расход воды почти в 10 раз. В эксперименте Роскачества экономная ручная мойка потребовала 45 литров воды, в то время как посудомоечная машина — всего 13 литров.

Исследование Мичиганского университета также показало, что машинная мойка использует менее половины расхода воды и уменьшает выбросы по сравнению с ручной мойкой под постоянно открытой струей.

«При полной загрузке и включении экономичного режима посудомоечная машина чаще всего оказывается выгоднее ручной мойки и по воде, и по затратам энергии на подогрев», — отметил экономист Дмитрий Алексеев.

Однако стоит учесть, что по столичным тарифам экономия воды окупает посудомоечную машину не слишком быстро. При ежедневном использовании модель стоимостью 24–32 тысячи рублей возвращает свою цену через 17–23 года. Но если сравнивать с мойкой горячей водой вручную, то расчет выглядит более выгодным: срок окупаемости сокращается до 4,5–6 лет, а при использовании машины через день — до 9–12 лет.