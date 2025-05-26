Экономист Афонин сообщил, что перерасчет страховой пенсии пройдет в августе

Доцент кафедры государственных закупок, менеджмента и государственного управления экономического факультета Государственного университета просвещения Алексей Афонин сообщил в беседе с News.ru , что работающим пенсионерам в августе 2025 года проведут ежегодный перерасчет страховой пенсии.

По словам эксперта, надбавку смогут получить те, кто официально трудился в 2024 году, и за кого работодатели делали страховые взносы. Перерасчет произойдет автоматически, подавать заявление не нужно.

«Размер прибавки напрямую зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за предыдущий календарный год», — отметил специалист.

Как пояснил экономист, стоимость одного коэффициента будет такой же, какая действовала на момент выхода на пенсию, и может отличаться от актуальной. В денежном выражении прибавка за три балла составит несколько сотен рублей.