Эколог Рыбальченко: важно поддерживать пернатых крупами во время непогоды

Ученый секретарь Круглого стола российских ученых-экспертов в области утилизации отходов Илья Рыбальченко в беседе с радио Sputnik поделился информацией о том, как погодные условия влияют на жизнь птиц и других животных.

В этом году в апреле неожиданно выпал снег и ударили ночные заморозки. Из-за колебаний погоды многие птицы остались без пропитания. По мнению эколога, важно поддерживать пернатых различными крупами: овсом, геркулесом, подсолнечными семечками. Кроме того, синички любят несоленое сало.

Рыбальченко добавил, что те, кто помогает птицам в холода, могут рассчитывать на их благодарность летом. Все вредители, которые окажутся на ваших деревьях и кустарниках, будут благодарными птицами летом съедены, объяснил он.