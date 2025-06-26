Эколог Рыбальченко сообщил об устойчивости боярышника к погодным условиям

После затяжных дождей садоводы могут заметить, как меняется внешний вид участка. В беседе с Life.ru эколог Илья Рыбальченко пояснил, какие растения лучше всего развиваются в условиях высокой влажности и теплой погоды.

По его словам, заметный эффект от дождя и тепла можно увидеть на розах. Их рост особенно интенсивен, если бутоны уже сформировались. Для полного раскрытия им не хватает только солнца.

Специалист также сообщил об устойчивости боярышника к погодным условиям. Кустарник быстро восстанавливается и хорошо растет при благоприятных условиях.

Эколог добавил, что злаки и травы, включая сорняки, тоже стремительно развиваются в дождливую погоду. Он обратил внимание на бурное развитие папоротников и мхов в лесной среде с повышенной влажностью, добавил телеканал «Санкт-Петербург».