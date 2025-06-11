Эколог Рыбальченко раскритиковал западную технологию похорон в канализации

Илья Рыбальченко, эксперт Общероссийского народного фронта по экологии, высказался в беседе с « Ридусом » о западной технологии похорон методом «водной кремации». При таком способе тело покойного растворяют в щелочных химикатах, а полученную смесь спускают в канализацию.

По словам эксперта, хотя подобные методы позиционируются как максимально безвредные для окружающей среды, они настолько противоречат человеческой морали, что не подлежат экологической экспертизе.

«Есть области, где экология „не звучит“, не играет роли и не имеет какого-либо значения», — заявил специалист.

Он также напомнил, что самой экологичной бомбой считается атомная, так как уже спустя пару часов после взрыва радиоактивное излучение исчезает. Однако это не делает ее этичной или правильной. Аналогичным образом стоит относиться и к подобным способам захоронения, подчеркнул Рыбальченко.