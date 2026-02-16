Эколог Рыбальченко предупредил о риске дефицита меда в России из-за экологических проблем

Эколог Илья Рыбальченко в беседе с Life.ru высказал опасения относительно будущего пчеловодства в России, подчеркнув, что главная проблема кроется не в погодных условиях, а в экологии.

Рыбальченко отметил, что многие пчелиные семьи в конце лета покидают пасеки, спасаясь от паразитов и неблагоприятных условий. «Очень много ситуаций гибели пчел, очень много ситуаций с различными паразитами, которые сейчас активно размножаются и практически уничтожают все пчелиные семейства», — сказал эколог.

Загрязнение воздуха также представляет серьезную угрозу для пчел. В условиях холодовой инверсии вредные газы скапливаются у поверхности земли, где находятся насекомые.

Эксперт подчеркнул, что климатические факторы имеют второстепенное значение, так как пчелы способны пережить даже суровые зимы, образуя плотный «клубок» и сменяя особей внутри него.

По мнению Рыбальченко, необходимо поддерживать и стимулировать отрасль пчеловодства, чтобы сохранить традиционные породы пчел и предотвратить дефицит меда.